Маррей сенсационно проиграл в 1/8 финала AusOpen Первая ракетка мира уступил Мише Звереву в четырех сетах.

Энди Маррей на пресс-конференции после матча Фото: EPA/UPG

Первая ракетка мира британец Энди Маррей проиграл в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису немцу Мише Звереву. Матч завершился со счетом 7:5, 5:7, 6:2, 6:4.

Зверев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) занимает 50-е место. В четвертьфинале он сыграет с победителем матча между Роджером Федерером (Швейцария) и Кеи Нисикори (Япония).

Напомним, 19 января представитель Узбекистана Денис Истомин обыграл серба Новака Джоковича во втором круге Открытого чемпионата Австралии. В рейтинге ATP Истомин занимает 127-е место, Джокович, являющийся шестикратным победителем турнира, - второе.

Джокович был первой ракеткой мира на протяжении 122 недель подряд до ноября 2016 года, когда его с теннисного трона сместил Маррей.