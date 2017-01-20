Семенов взял третье место на этапе Кубка мира в Антхольце Украинский биатлонист показал лучший результат в сезоне.

Фото: EPA/UPG

Украинский биатлонист Сергей Семенов стал третьим в гонке на 20 км на этапе Кубка мира, который проходит в эти дни в итальянском Антхольце.

Допустив один промах, он пробежал дистанцию за 51 минуту и 35 секунд, уступив почти 57 секунд победителю, россиянину Антону Шипулину (50:38). Вторым стал лидер нынешнего сезона француз Мартен Фуркад (51:19).

Третье место - это лучшее выступление Семенова в Кубке мира сезона 2016-2017 годов.

Владимир Семаков занял 16-е место, Артем Прима - 45-е, Александр Жирный - 49-е, Дмитрий Пидручный - 83-е.