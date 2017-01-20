Свитолина проиграла в третьем раунде Australian Open Первая "ракетка" Украины уступила россиянке Павлюченковой.

Фото: EPA/UPG

Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина не смогла продолжить свою победную серию на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

В матче третьего раунда посеянная под 11-м номером харьковчанка проиграла в пятницу 24-й "ракетке" турнира Анастасии Павлюченковой, уступив россиянке за 2 часа 31 минуту со счетом 5:7, 6:4, 3:6.

На счету Свитолиной - шесть эйсов, три двойные ошибки и только пять выигранных геймов на подаче соперницы из 19-ти.

Россиянка пять раз подала на вылет, совершила девять двойных ошибок и сделала шесть брейков из девяти.

Путевку в четвертьфинал Australian Open Павлюченкова разыграет в противостоянии со своею соотечественницей Светланой Кузнецовой (8), которая за 3 часа 36 минут вырвала победу у сербки Елены Янкович - 6:4, 5:7, 9:7.

Свое выступление в Мельбурне Свитолина продолжит вместе с австралийцем Крисом Гуччоне в смешанном разряде. В первом раунде микста соперниками украинско-австралийской пары будет немецко-колумбийский тандем Анна-Лена Грьонефельд - Роберт Фара.