Свитолина проиграла в третьем раунде Australian Open
Первая "ракетка" Украины уступила россиянке Павлюченковой.
Первая "ракетка" Украины Элина Свитолина не смогла продолжить свою победную серию на Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне.
Об этом сообщает телеканал "112 Украина".
В матче третьего раунда посеянная под 11-м номером харьковчанка проиграла в пятницу 24-й "ракетке" турнира Анастасии Павлюченковой, уступив россиянке за 2 часа 31 минуту со счетом 5:7, 6:4, 3:6.
На счету Свитолиной - шесть эйсов, три двойные ошибки и только пять выигранных геймов на подаче соперницы из 19-ти.
Россиянка пять раз подала на вылет, совершила девять двойных ошибок и сделала шесть брейков из девяти.
Путевку в четвертьфинал Australian Open Павлюченкова разыграет в противостоянии со своею соотечественницей Светланой Кузнецовой (8), которая за 3 часа 36 минут вырвала победу у сербки Елены Янкович - 6:4, 5:7, 9:7.
Свое выступление в Мельбурне Свитолина продолжит вместе с австралийцем Крисом Гуччоне в смешанном разряде. В первом раунде микста соперниками украинско-австралийской пары будет немецко-колумбийский тандем Анна-Лена Грьонефельд - Роберт Фара.