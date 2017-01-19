ФИФА рассматривает отмену офсайдов и желтых карточек Марко ван Бастен предлагает радикальную реформу футбольных правил.

Марко ван Бастен

Технический директор Международной федерации футбола (ФИФА) Марко ван Бастен предложил отказаться от офсайдов и желтых карточек, а также внести в правила игры ряд других изменений.

Об этом сообщает Sky Sports.

Вместо удалений и желтых карточек ван Бастен предлагает ввести временные штрафы. Игроки будут вне игры 5 или 10 минут, в зависимости от нарушения.

Отменить офсайды технический директор ФИФА предлагает ради зрелищности игры, чтобы командам было сложнее обороняться.

Также голландец предложил ввести серию буллитов вместо серии пенальти. Вместо двух таймов по 15 минут, у каждой команды будет по пять попыток поразить ворота соперника. С 25-ти метров игрок будет разгоняться с мячом, и идти на ворота. Если в течение 8 секунд игрок не завершит действие, то судья завершает эпизод.

Также ван Бастен предлагает считать только чистое игровое время в последние 10 минут игры; разрешить замененным игрокам снова выходить на поле; увеличить количество разрешенных замен до 4-5; запретить игрокам, кроме капитана, говорить с судьей.

Напомним, недавно в ФИФА проголосовали за то, чтобы с 2026 года на чемпионатах мира участвовало 48 команд, а не 32.