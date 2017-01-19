117-я ракетка мира обыграл Джоковича на AusOpen Одержать сенсационную победу Денису Истомину удалось в пяти сетах.

Денис Истомин

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису 117-я ракетка мира Денис Истомин обыграл прошлогоднего победителя турнира, второго в рейтинге Новака Джоковича.

Матч завершился со счетом 7:6, 5:7, 2:6, 7:6, 6:4.

Победа Истомина тем более удивительна, что AusOpen - любимый турнир Большого шлема для Джоковича. Серб побеждал здесь шесть раз - в 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 и 2016 годах.

Выступающий за Узбекистан Истомин получил шанс сыграть на "мейджоре" благодаря победе в азиатско-тихоокеанском плей-офф за право получить wild card.

Джокович был первой ракеткой мира на протяжении 122 недель подряд до ноября 2016 года, когда его с теннисного трона сместил шотландец Энди Маррей.

Джокович впервые проиграл игроку, не входящему в топ-100 мирового рейтинга, на турнирах Большого шлема.