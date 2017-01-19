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Долгополов проиграл Монфису во втором круге AusOpen

Украинец смог взять лишь сет у шестой ракетки мира.

Долгополов проиграл Монфису во втором круге AusOpen
Фото: EPA/UPG

Украинец Александр Долгополов не смог пробиться в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Соперник Долгополова - шестая ракетка мира француз Гаэль Монфис - не дал украинцу, который сейчас 69-й в рейтинге, особых шансов на успех.

Итоговый счет матча - 6:3, 6:4, 1:6, 6:0.

Напомним, в первом круге "мейджора" Долгополов переиграл в четырех сетах хорвата Борну Чорича. Для украинца это была первая победа в официальных матчах с июля прошлого года. С конца августа украинец не играл из-за травмы.

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Тэги: Александр Долгополов, Australian Open, Монфис Гаэль

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