Теннисный матч на AusOpen затянулся на пять с половиной часов Иво Карлович и Орасио Себальос сыграли 84 гейма.

Иво Карлович Фото: EPA/UPG

На Открытом чемпионате Австралии по теннису состоялся необычный по длительности матч. Хорват Иво Карлович и аргентинец Орасио Себальос провели на корте пять часов и 22 минуты, сыграв 84 гейма.

Итоговый счет поединка - 6:7(8), 3:6, 7:5, 6:2, 22:20 в пользу Карловича. При этом хорватский гигант с убойной подачей отметился 75 эйсами, а решающий сет продолжался два часа 41 минуту.

Впрочем, поединок не побил рекорд по продолжительности теннисного матча даже в рамках турнира. В 2012 году Новак Джокович и Рафаэль Надаль провели на корте 353 минуты.

Самый длительный матч в истории тенниса состоялся в 2010 году в рамках Уимблдонского турнира. Джон Изнер и Николя Маю выясняли, кто лучший, 11 часов и 5 минут. Встреча началась 22 июня и продолжалась на протяжении трех игровых дней, два раза прерываясь из-за наступления темноты. Эпический поединок завершился 24 июня победой Изнера со счётом 6:4, 3:6, 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 70:68.

На трех из четырех турниров Большого шлема в пятом сете не играют тай-брейки.