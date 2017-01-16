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Пилот Williams заменит чемпиона "Формулы 1" Нико Росберга в Mercedes

Его место в свою очередь получил Фелипе Масса.

Пилот Williams заменит чемпиона "Формулы 1" Нико Росберга в Mercedes
Фото: EPA/UPG

Пилот Williams Валттери Боттас заменит чемпиона "Формулы 1" Нико Росберга, который неожиданно ушел из гонок в конце прошлого года, в команде Mercedes.

Об этом было официально объявлено в понедельник, 16 января.

27-летний финн, который считается одним из сильнейших гонщиков в "Формуле 1" станет напарником трехкратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. А его место в Williams получит 35-летний бразилец Фелипе Масса, который планировал завершить карьеру по окончанию сезона 2016 года, говорится на сайте британской команды.

Также сегодня было объявлено, что 22-летний протеже Mercedes Пасаль Верляйн, ранее выступавший за Manor, получил вакантное место в команде Sauber.

Таким образом, стали известны все участники следующего сезона (за исключением Manor, которая может прекратить существование):

  • Mercedes - Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас
  • Red Bull Racing - Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен
  • Ferrari - Кими Райкконен и Себастьян Феттель
  • Force India - Серхио Перес и Эстебан Окон
  • Williams - Фелипе Масса и Лэнс Стролл
  • McLaren Honda - Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн
  • Toro Rosso - Карлос Сайнс и Даниил Квят
  • Haas F1 - Роман Грожан и Кевин Магнуссен
  • Renault - Нико Хюлкенберг и Джолион Палмер
  • Sauber - Маркус Эриксон и Паскаль Верляйн

Напомним, Боттас выступает в "Формуле 1" с 2013 года, все четыре сезона он провел в составе Williams. За это время он девять раз поднимался на подиум. Его лучший результат - второе место на Гран-при Великобритании и Германии в 2014 году.

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Тэги: Формула-1, Фелипе Масса, Mercedes, Нико Росберг, Williams, Паскаль Верляйн, Валттери Боттас

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