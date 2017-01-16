Пилот Williams заменит чемпиона "Формулы 1" Нико Росберга в Mercedes
Его место в свою очередь получил Фелипе Масса.
Пилот Williams Валттери Боттас заменит чемпиона "Формулы 1" Нико Росберга, который неожиданно ушел из гонок в конце прошлого года, в команде Mercedes.
Об этом было официально объявлено в понедельник, 16 января.
27-летний финн, который считается одним из сильнейших гонщиков в "Формуле 1" станет напарником трехкратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. А его место в Williams получит 35-летний бразилец Фелипе Масса, который планировал завершить карьеру по окончанию сезона 2016 года, говорится на сайте британской команды.
Также сегодня было объявлено, что 22-летний протеже Mercedes Пасаль Верляйн, ранее выступавший за Manor, получил вакантное место в команде Sauber.
Таким образом, стали известны все участники следующего сезона (за исключением Manor, которая может прекратить существование):
- Mercedes - Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас
- Red Bull Racing - Даниэль Риккардо и Макс Ферстаппен
- Ferrari - Кими Райкконен и Себастьян Феттель
- Force India - Серхио Перес и Эстебан Окон
- Williams - Фелипе Масса и Лэнс Стролл
- McLaren Honda - Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн
- Toro Rosso - Карлос Сайнс и Даниил Квят
- Haas F1 - Роман Грожан и Кевин Магнуссен
- Renault - Нико Хюлкенберг и Джолион Палмер
- Sauber - Маркус Эриксон и Паскаль Верляйн
Напомним, Боттас выступает в "Формуле 1" с 2013 года, все четыре сезона он провел в составе Williams. За это время он девять раз поднимался на подиум. Его лучший результат - второе место на Гран-при Великобритании и Германии в 2014 году.