Бывший тренер "Локомотива" возглавил каменскую "Сталь" Леонид Кучук, когда-то тренировавший киевский "Арсенал", вернулся в Украину.

Леонид Кучук (слева) Фото: fcstal.com

Бывший тренер московского "Локомотива" Леонид Кучук возглавил каменскую "Сталь", которую зимой покинул голландский наставник Якоб Галл.

57-летний белорусский тренер уже работал раньше в Украине. В 2011-2012 годах он возглавлял киевский "Арсенал", который при нем вышел в еврокубке. Перед этим с 2004 по 2010 год Кучук тренировал молдавский "Шериф", с которым стал шестикратным чемпионом Молдовы, трекратным обладателем Кубка страны. В сезоне-2009/10 клуб выступал в Лиге чемпионов, в которой дошел до раунда плей-офф, а затем играл в Лиге Европы.

После "Арсенала" Кучук тренировал российские команды "Кубань" и "Локомотив" (с которым занял третье место в сезоне 2013-2014 годов).

Каменская "Сталь" занимает 9 место в текущем сезоне чемпионата Украины.

Напомним, осенью 2016 года белорусский тренер Олег Дулуб возглавил львовские "Карпаты".