​Дарио Срна решил остаться в "Шахтере" "Мое сердце в Шахтере, поэтому я остаюсь".

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34-летний хорватский защитник Дарио Срна решил остаться в "Шахтере", хотя у него был вариант с переходом в "Барселону".

"Я и раньше говорил, что мое сердце в Шахтере, поэтому я остаюсь. Доволен этим решением, слушал свое сердце, и оно подсказало, что я должен остаться в Шахтере и выиграть с этой командой чемпионат", - сказал Срна в интервью телеканалу "Футбол 1".

"Принял правильное решение. Информацию о Барселоне не буду комментировать, ведь это непрофессионально. Самое важное, что я определился и хочу остаться в Шахтере", - заявил он.

Срна играет за донецкий клуб с 2003 года. Действующий контракт защитника с "Шахтером" истекает в конце сезона.

Напомним, разговоры о возможном переходе Срны в "Барселону" ходили с начала осени 2016 года. Президент клуба Ринат Ахметов заявлял, что готов отпустить защитника, если станет такой вопрос.

Но в декабре "Барселона" договорилась о переходе 22-летнего защитника "Валенсии" Жоау Канселу.