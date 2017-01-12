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Порошенко открыл новый корпус ДЮСШ по фехтованию в Николаеве

17-18 января в этом зале состоятся первые соревнования.

Порошенко открыл новый корпус ДЮСШ по фехтованию в Николаеве
Фото: НикВести

В ходе рабочего визита в Николаев Петр Порошенко принял участие в торжественном открытии нового спортивного корпуса специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

"Я думаю, что это лучший фехтовальный зал в Украине, возможно, и не только в Украине. Я думаю, что это крепкий фундамент возрождения и развития нашей фехтовальной школы. Я уверен в том, что здесь находятся будущие чемпионы Украины, Европы, мира и Олимпийских игр", - сказал президент.

Он также отметил что уже 17-18 января в этом зале состоятся первые соревнования.

"Убежден, этот зал, инфраструктура, тренерский состав позволят активно привлекать молодое поколение, всех желающих к занятиям фехтованием", - сказал Порошенко.

Фото: НикВести

В торжественном открытии также приняла участие олимпийская чемпионка и обладательница серебряной и бронзовой медалей Игр, уроженка Николаева Ольга Харлан.

Напомним, в четверг, 12 января, Порошенко посетил с рабочим визитом Одессу и Николаев. Президент представил нового главу Одесской облгосадминистрации, а также проинспектировал ход ремонта дорог в области.

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Тэги: Николаев, фехтование, Петр Порошенко, Ольга Харлан

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