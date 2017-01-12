"Шахтер" решил играть все матчи еврокубков в Харькове Со следующего сезона ФК планирует перебраться в Харьков на постоянной основе.

Фото: ФК "Шахтер"

Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) подал заявку на проведение матчей на стадионе "Металлист" в Харькове.

Об этом сообщил генеральный директор клуба Сергей Палкин, передает Football.ua.

"Мы подали заявку на проведение матчей в Харькове в УЕФА. Мы не можем один поединок играть в одном месте, а следующий - в другом. УЕФА не разрешит. Если они позволяют нам на этой стадии играть в Харькове - то уже все, там и будем играть. Евроматчи будут в Харькове, а по остальным поединкам мы будем смотреть", - сказал Палкин.

По его словам, в Чемпионате и Кубке Украины основным стадионом "Шахтера" до конца сезона останется "Арена Львов". При этом, не исключено, что несколько матчей пройдутв других городах.

"На данном этапе мы "заточены" на Харьков и хотим по максимуму загрузить его нашими играми", - добавил Палкин.

Напомним, в октябре 2016 года УЕФА разрешила сборной Украины играть международные матчи в Харькове, позже - в декабре - на "Металлисте" также разрешили проводить матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Запрет на проведение игр был введен из-за близости к зоне проведения антитеррористической операции.

23 февраля ФК "Шахтер" сыграет с испанской "Сельтой" на стадионе "Металлист" в Харькове в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.