Спасти и сохранить: чем занимаются украинские реставраторы искусства
Спасти и сохранить: чем занимаются украинские реставраторы искусства
Кто заплатит за Приватбанк
Кто заплатит за Приватбанк
Голова Держкіно Пилип Іллєнко: "Якщо йдеться про розвагу, українець обере не похід в кіно, а щось інше"
Голова Держкіно Пилип Іллєнко: "Якщо йдеться про розвагу, українець обере не похід в кіно, а щось інше"
Обама выступил с прощальной речью
Обама выступил с прощальной речью
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Доступ до дітей в реанімаціях: два погляди на одні двері
Доступ до дітей в реанімаціях: два погляди на одні двері
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
Боснийский сценарий для Украины
Боснийский сценарий для Украины
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
ГлавнаяСпортФутбол

"Шахтер" решил играть все матчи еврокубков в Харькове

Со следующего сезона ФК планирует перебраться в Харьков на постоянной основе.

"Шахтер" решил играть все матчи еврокубков в Харькове
Фото: ФК "Шахтер"

Футбольный клуб "Шахтер" (Донецк) подал заявку на проведение матчей на стадионе "Металлист" в Харькове.

Об этом сообщил генеральный директор клуба Сергей Палкин, передает Football.ua.

"Мы подали заявку на проведение матчей в Харькове в УЕФА. Мы не можем один поединок играть в одном месте, а следующий - в другом. УЕФА не разрешит. Если они позволяют нам на этой стадии играть в Харькове - то уже все, там и будем играть. Евроматчи будут в Харькове, а по остальным поединкам мы будем смотреть", - сказал Палкин.

По его словам, в Чемпионате и Кубке Украины основным стадионом "Шахтера" до конца сезона останется "Арена Львов". При этом, не исключено, что несколько матчей пройдутв других городах.

"На данном этапе мы "заточены" на Харьков и хотим по максимуму загрузить его нашими играми", - добавил Палкин.

Напомним, в октябре 2016 года УЕФА разрешила сборной Украины играть международные матчи в Харькове, позже - в декабре - на "Металлисте" также разрешили проводить матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Запрет на проведение игр был введен из-за близости к зоне проведения антитеррористической операции.

23 февраля ФК "Шахтер" сыграет с испанской "Сельтой" на стадионе "Металлист" в Харькове в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Новости по теме:

Тэги: футбол, Харьков, ФК Шахтер

Читайте в разделе