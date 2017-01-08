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​Украинец Караваев забил в первом же матче за "Фенербахче"

Забил он с подачи бывшего игрока "Динамо" Джермейна Ленса.

​Украинец Караваев забил в первом же матче за "Фенербахче"
Фото: fenerbahce.org

Украинский полузащитник Александр Караваев забил в первом же матче за турецкий "Фенербахче", куда он перешел этой зимой.

Произошло это во время контрольного матча с "Денизлиспором", пишет ua-football.

Караваев начал этот поединок на скамейке запасных, но на 36-й минуте встречи заменил Волкана Шена. Всего через семь минут после этого украинец отметился дебютным голом за "канареек". Забил он с подачи бывшего игрока "Динамо" Джермейна Ленса.

Права на Караваева принадлежат "Шахтеру", но с сезона 2014-2015 годов он играл за "Зарю" в аренде. За это время он стал ключевым игроком команды, застолбив за собой место правого вингера. На счету футболиста 56 матчей и 16 забитых мячей в футболке "Зари" в национальном чемпионате, игры в основе нашей команды в Лиге Европы и Кубке Украины. Из "Зари" Александр получил вызов в национальную сборную Украины. В одном из последних матчей сборной против Косово Караваев отдал голевую передачу.

Этой зимой Караваев перешел на правах аренды в "Фенербахче".

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Тэги: ФК Фенербахче, Александр Караваев
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