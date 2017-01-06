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​В команду Формулы-1 Manor введена внешняя администрация

Команда не смогла найти нового инвестора.

​В команду Формулы-1 Manor введена внешняя администрация
Фото: EPA/UPG

Команда Формулы-1 Manor Racing, которая в сезоне 2016 года заняла последнее 11 место, передана под внешнее управление в связи в отсутствием финансирования, пишет Autosport.

В пятницу утром сотрудники конюшни были собраны на базе в Банбери, где их проинформировали о провале в деле поиска нового инвестора. Вместо этого компания Just Racing Services Ltd, которая занималась операционной деятельностью Manor, передана под внешнее управление.

Им будет заниматься компания FRP Advisory, которая в свое время, в конце 2014-го – начале 2015 года, решала вопросы банкротства российской команды Marussia F1. На ее основе и была затем образована Manor Racing, когда активы Marussia выкупил британский инвестор Стивен Фитцпатрик

Два предыдущих года он финансировал команду, и в 2016 году команда провела свой самый сильный сезон в истории.

Несмотря на это Manor заняла последнее, 11-е место в Кубке конструкторов, а это означает, что ей не полагаются призовые, поскольку эти деньги распределяются между командами первой десятки. При этом меньше чем через два месяца уже начинаются тесты, и участникам чемпионата требуются весьма серьёзные средства, чтобы нормально завершить подготовку к новому сезону.

Manor появилась в Формуле 1 в 2010 году под названием Virgin Racing, в 2012 году ее переименовали в Marussia F1 Team, а в 2015 - в Manor. За семь лет в Ф1 команда только дважды финишировала в очковой зоне. Ее лучший результат - 9 место на Гран-при Монако 2014 года.

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Тэги: Формула-1, банкротство, Manor Racing
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