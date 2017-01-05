​В словацкого мотоциклиста на "Дакаре" попала молния Гонщик выжил и сумел проехать после этого еще 300 километров.

Словацкого мотоциклиста Ивана Якеша ударила молния во время третьего этапа ралли-рейда "Дакар", который проходит в Южной Америке. При этом он сумел завершить этап на 15-м месте.

Как сообщает издание Motorsport, удар произошел за 300 километров от финишной линии, но гонщик продолжил ехать, несмотря на боль в левой руке. Позже он провел некоторое время в больнице, где врачи проверили его состояние. Если гонщик будет чувствовать себя нормально, он продолжит выступления на "Дакаре".

Фото: facebook.com/dick.kvetnansky

Врачи заявили, что жизнь Якешу спас его мотоцикл, который провел ток через гонщика в землю.

Якеш выступает на "Дакаре" уже 10-й год подряд. Его лучший результат - 4 место в 2013 году.