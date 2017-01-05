Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
Кто заплатит за Приватбанк
Кто заплатит за Приватбанк
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
Боснийский сценарий для Украины
Боснийский сценарий для Украины
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
ГлавнаяСпортАвтомир

​В словацкого мотоциклиста на "Дакаре" попала молния

Гонщик выжил и сумел проехать после этого еще 300 километров.

Словацкого мотоциклиста Ивана Якеша ударила молния во время третьего этапа ралли-рейда "Дакар", который проходит в Южной Америке. При этом он сумел завершить этап на 15-м месте.

Как сообщает издание Motorsport, удар произошел за 300 километров от финишной линии, но гонщик продолжил ехать, несмотря на боль в левой руке. Позже он провел некоторое время в больнице, где врачи проверили его состояние. Если гонщик будет чувствовать себя нормально, он продолжит выступления на "Дакаре".

Фото: facebook.com/dick.kvetnansky

Врачи заявили, что жизнь Якешу спас его мотоцикл, который провел ток через гонщика в землю.

Якеш выступает на "Дакаре" уже 10-й год подряд. Его лучший результат - 4 место в 2013 году.

Новости по теме:

Тэги: Дакар, молния
Реклама

Читайте в разделе