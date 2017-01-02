В Южной Америке начался ралли-рейд "Дакар" Первый короткий спецучасток выиграл Нассер Аль-Аттия на Toyota.

Фото: EPA/UPG

В понедельник, 2 января, в Парагвае начался ралли-рейд "Дакар-2017".

Как отмечает профильное издание "Автоспорт", гонка стартовала в парагвайской столице Асунсьоне с короткого 39-километрового спецучастка, на котором победу одержал двукратный победитель "Дакара" Нассер Аль-Аттия на Toyota. Он финишировал за 25 минут и 41 секунду.

Вторым с отставанием в 24 секунды стал бывший гонщик чемпионата мира по ралли Хавьер Понс, выступающий на Ford Ranger. Победитель "Дакара-2014" Нани Рома на Toyota показал третье время. Лучшим из пилотов Peugeot оказался Карлос Сайнс - четвертый. Девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Лёб стал шестым, между ними вклинился Жиниэль де Вильерс на Toyota.

В зачете грузовиков первый спецучасток выиграл чех Мартин Коломи на Tatra, проехавший дистанцию ровно за 30 минут.

Француз Ксавье де Султрэ одержал победу в зачете мотоциклов. Спецучасток он преодолел за 28 минут 20 секунд.

Дакар-2017 состоит из 12 этапов общей протяженностью 9 тысяч километров. После старта в Парагвае Участники направятся в Аргентину, затем пересекут территорию Боливии и после пяти дней вновь вернутся в Аргентину, где 14 января состоится заключительный этап.

Напомним, в 2016 году гонку "Дакар" выиграл француз Стефан Петерансель.