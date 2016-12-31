Игрок сборной Украины и луганской "Зари" перешел в "Фенербахче" В его услугах был лично заинтересован Дик Адвокаат.

Фото: zarya-lugansk.com

Полузащитник сборной Украины и луганской "Зари" Александр Караваев перешел в "Фенербахче".

На сайте "Зари" говорится, что предложение Караваеву сделал лично главный тренер "Фенербахче" Дик Адвокаат.

"Мы не скрываем, что этот игрок очень нужен «Заре». Но, учитывая то, что Александр Караваев долгое время приносил пользу нашему клубу и многие наши достижения были связаны с ним, просьба футболиста была удовлетворена, а арендный контракт расторгнут, что даст возможность Александру стать игроком «Фенербахче»", - заявил президент луганского клуба Евгений Геллер.

Права на Караваева принадлежат "Шахтеру", но с сезона 2014-2015 годов он играл за "Зарю" в аренде. За это время он стал ключевым игроком команды, застолбив за собой место правого вингера. На счету футболиста 56 матчей и 16 забитых мячей в футболке "Зари" в национальном чемпионате, игры в основе нашей команды в Лиге Европы и Кубке Украины. Из "Зари" Александр получил вызов в национальную сборную Украины. В одном из последних матчей сборной против Косово Караваев отдал голевую передачу.

Напомним, что "Заря" играла в одной группе с "Фенербахче" в Лиге Европы.

15 сентября команды сыграли со счетом 1:1, причем украинцы упустили победу на последней минуте, а 24 ноября "Фенербахче" выиграл 2:0.