"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
Государство боли
Государство боли
Дітей потрібно готувати до життя, а не до екзаменів
Дітей потрібно готувати до життя, а не до екзаменів
Алеппо как еще одна ловушка для Путина
Алеппо как еще одна ловушка для Путина
Резолюция Совбеза по Израилю: точка сидения определяет точку зрения
Резолюция Совбеза по Израилю: точка сидения определяет точку зрения
Work-in-process: рік без спецвідзнак у галузі літератури
Work-in-process: рік без спецвідзнак у галузі літератури
Молдова: пророссийский разворот откладывается
Молдова: пророссийский разворот откладывается
Информационный терроризм. Украинское измерение
Информационный терроризм. Украинское измерение
Как деньги Приватбанка исчезли через "транзитные банки"
Как деньги Приватбанка исчезли через "транзитные банки"
ГлавнаяСпортФутбол

Игрок сборной Украины и луганской "Зари" перешел в "Фенербахче"

В его услугах был лично заинтересован Дик Адвокаат.

Игрок сборной Украины и луганской "Зари" перешел в "Фенербахче"
Фото: zarya-lugansk.com

Полузащитник сборной Украины и луганской "Зари" Александр Караваев перешел в "Фенербахче".

На сайте "Зари" говорится, что предложение Караваеву сделал лично главный тренер "Фенербахче" Дик Адвокаат.

"Мы не скрываем, что этот игрок очень нужен «Заре». Но, учитывая то, что Александр Караваев долгое время приносил пользу нашему клубу и многие наши достижения были связаны с ним, просьба футболиста была удовлетворена, а арендный контракт расторгнут, что даст возможность Александру стать игроком «Фенербахче»", - заявил президент луганского клуба Евгений Геллер.

Права на Караваева принадлежат "Шахтеру", но с сезона 2014-2015 годов он играл за "Зарю" в аренде. За это время он стал ключевым игроком команды, застолбив за собой место правого вингера. На счету футболиста 56 матчей и 16 забитых мячей в футболке "Зари" в национальном чемпионате, игры в основе нашей команды в Лиге Европы и Кубке Украины. Из "Зари" Александр получил вызов в национальную сборную Украины. В одном из последних матчей сборной против Косово Караваев отдал голевую передачу.

Напомним, что "Заря" играла в одной группе с "Фенербахче" в Лиге Европы.

15 сентября команды сыграли со счетом 1:1, причем украинцы упустили победу на последней минуте, а 24 ноября "Фенербахче" выиграл 2:0.

Новости по теме:

Тэги: ФК Заря, ФК Фенербахче, Дик Адвокат, Александр Караваев
Реклама

Читайте в разделе