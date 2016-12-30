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​Бывший вратарь "Шахтера" и "Динамо" перешел в турецкий "Карабюкспор"

Александр Рыбка будет играть в одной команде с Селезневым.

​Бывший вратарь "Шахтера" и "Динамо" перешел в турецкий "Карабюкспор"
Фото: Сергей Нужненко

Бывший вратарь "Шахтера" и "Динамо" Александр Рыбка перешел в турецкий "Карабюкспор", который идет на 12-м место в местной Суперлиге.

Об этом сообщил один из директоров турецкого клуба Толга Гюл, пишет SportArena.

"Карабюкспор" подписал предварительный контракт с Александром Рыбкой, который официально должен будет присоединиться к составу турецкой команды в ближайшее время. "Мы подписали двухлетний предварительный контракт с Александром Рыбкой. Талантливый голкипер вскоре присоединится к тренировочному лагерю команды в Анталии. Когда откроется трансферное окно, о сделке будет сообщено официально", - заявил Гюл.

На прошлой неделе "Динамо" сообщило о том, что контракт Рыбки истек и продлевать его клуб не намерен.

29-летний Александр Рыбка - воспитанник "Динамо". Он выступал за молодежные команды киевлян в 2004-09, после чего как свободный агент перебрался в "Оболонь", а оттуда - в "Шахтер", где и провел свои лучшие матчи.

В январе 2014-го "Динамо" объявило о возвращении голкипера, но завоевать место в основе Рыбке не удалось.

Напомним, что кроме Рыбки, из "Динамо" ушел вратарь Александр Шовковский, он решил завершить карьеру.

В "Карабюкспор" из "Шахтера" также перешел нападающий Евгений Селезнев.

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Тэги: Рыбка Александр, Карабюкспор
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