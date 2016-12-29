​Земляк и Бондаренко названы лучшими легкоатлетами года Пятеро победителей получили звание лучших второй год подряд.

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Федерация легкой атлетики Украины назвала лучшими легкоатлетами 2016 года Богдана Бондаренко и Ольгу Земляк.

Об этом сообщается на сайте ФЛАУ.

"Завершилось голосование по определению лучших легкоатлетов и тренеров Украины 2016 года на восьми номинациях. Что интересно, пятеро победителей получили звание лучших второй год подряд", - отмечается в сообщении.

Лучшим легкоатлетом года, как и в 2015-м, стал прыгун в высоту Богдан Бондаренко, который получил бронзовую олимпийскую награду на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Наставник и отец Богдана Виктор второй год подряд признан лучшим тренером года.

Лучшей легкоатлеткой 2016 стала Ольга Земляк, которая в Рио заняла седьмое место в беге на 400 метров и стала пятой в эстафете 4х400 м.

Также Ольга Земляк вместе с Юлией Олишевской, Алиной Логвиненко, Ольгой Бибик и Татьяной Мельник победили в номинации "команда года". Девушки в эстафете 4х400 метров стали пятыми на Олимпийских играх и шестыми на чемпионате Европы в Амстердаме.

Валентина Крепкина и Иван Пушкин, как и в прошлом году, признаны лучшими атлетами-ветеранами страны, а лучшими молодыми легкоатлетами стали Алина Шух и Михаил Гаврилюк.