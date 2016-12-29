Cовет НБУ: "Мы не ожидали, насколько все плохо"
Cовет НБУ: "Мы не ожидали, насколько все плохо"
Алеппо как еще одна ловушка для Путина
Алеппо как еще одна ловушка для Путина
“Де моє право на якісну освіту”?
“Де моє право на якісну освіту”?
Государство боли
Государство боли
Резолюция Совбеза по Израилю: точка сидения определяет точку зрения
Резолюция Совбеза по Израилю: точка сидения определяет точку зрения
Информационный терроризм. Украинское измерение
Информационный терроризм. Украинское измерение
ГлавнаяСпортТеннис

Теннисистка Иванович завершила карьеру

Экс-первая ракетка мира покидает спорт в возрасте 29 лет.

Теннисистка Иванович завершила карьеру
Ана Иванович
Фото: EPA/UPG

Бывшая первая ракетка мира 29-летняя сербка Ана Иванович объявила о завершении карьеры.

Иванович выложила видеообращение к своим болельщикам в фейсбуке, в котором посетовала, что в последнее время у нее не получалось играть на высоком уровне.

"Поэтому и пришло время уйти", - сказала она.

Иванович не участвовала в соревнованиях с августа этого года, когда получила травму, и опустилась до 63 строчки в мировом рейтинге теннисисток. В этом году она выиграла всего 15 матчей, самый последний - в июне.

Сербская спортсменка занимала первую строчку в мировом рейтинге 12 недель в 2008 году. На ее счету 15 побед в соревнованиях WTA в одиночном разряде, в том числе на Открытом чемпионате Франции в 2008 году.

В июле этого года Иванович вышла замуж за бывшего капитана сборной Германии по футболу Бастиана Швайнштайгера.

Новости по теме:

Тэги: Иванович Ана
Реклама

Читайте в разделе