В Украине фрисби официально признан видом спорта Каратэ и скалолазание признаны олимпийскими видами спорта.

Фото: скрин YouTube

Спорт с летающим диском, более известный как фрисби, в Украине признали официальным видом спорта.

Об этом говорится в приказе Министерства молодежи и спорта.

Кроме фрисби приказом в Украине признаны официальным видами спорта киокушинкай каратэ уния и средневековый бой. Они будут относиться к неолимпийским видам спорта.

Тем же приказом каратэ и скалолазание признаны олимпийскими видами спорта.