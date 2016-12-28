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В Украине фрисби официально признан видом спорта

Каратэ и скалолазание признаны олимпийскими видами спорта.

В Украине фрисби официально признан видом спорта
Фото: скрин YouTube

Спорт с летающим диском, более известный как фрисби, в Украине признали официальным видом спорта.

Об этом говорится в приказе Министерства молодежи и спорта.

Кроме фрисби приказом в Украине признаны официальным видами спорта киокушинкай каратэ уния и средневековый бой. Они будут относиться к неолимпийским видам спорта.

Тем же приказом каратэ и скалолазание признаны олимпийскими видами спорта.

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Тэги: фрисби, Министерство спорта, скалолазание, каратэ
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