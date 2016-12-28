В Украине фрисби официально признан видом спорта
Каратэ и скалолазание признаны олимпийскими видами спорта.
Спорт с летающим диском, более известный как фрисби, в Украине признали официальным видом спорта.
Об этом говорится в приказе Министерства молодежи и спорта.
Кроме фрисби приказом в Украине признаны официальным видами спорта киокушинкай каратэ уния и средневековый бой. Они будут относиться к неолимпийским видам спорта.
Тем же приказом каратэ и скалолазание признаны олимпийскими видами спорта.