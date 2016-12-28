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Украинец Иванчук стал чемпионом мира по быстрым шахматам

Нескольким часами ранее чемпионом среди женщин стала украинка Анна Музычук.

Украинец Иванчук стал чемпионом мира по быстрым шахматам
Василий Иванчук справа
Фото: http://chess-news.ru/

Украинский шахматист Василий Иванчук стал чемпионом по быстрым шахматам.

Перед последним туром на чемпионате мира по быстрым шахматам в Дохе у пяти гроссмейстеров было по 10 очков.

Иванчук завершил турнир победой и по дополнительным коэффициентам его выиграл, обойдя в том числе чемпиона мира Магнуса Карлсена. Вчера Иванчук его обыграл.

В активе Иванчука 11 очков после 15-ти матчей, такое же количество очков у россиянина Александра Грищука и Карлсена, которые финишировали на втором и третьем месте, соответственно.

Напомним, несколькими часами ранее украинка Анна Музычук стала чемпионкой мира по быстрым шахматам.

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Тэги: шахматы, Василий Иванчук
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