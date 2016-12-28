Украинец Иванчук стал чемпионом мира по быстрым шахматам Нескольким часами ранее чемпионом среди женщин стала украинка Анна Музычук.

Василий Иванчук справа Фото: http://chess-news.ru/

Украинский шахматист Василий Иванчук стал чемпионом по быстрым шахматам.

Перед последним туром на чемпионате мира по быстрым шахматам в Дохе у пяти гроссмейстеров было по 10 очков.

Иванчук завершил турнир победой и по дополнительным коэффициентам его выиграл, обойдя в том числе чемпиона мира Магнуса Карлсена. Вчера Иванчук его обыграл.

В активе Иванчука 11 очков после 15-ти матчей, такое же количество очков у россиянина Александра Грищука и Карлсена, которые финишировали на втором и третьем месте, соответственно.

Напомним, несколькими часами ранее украинка Анна Музычук стала чемпионкой мира по быстрым шахматам.