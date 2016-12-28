Украинец Иванчук стал чемпионом мира по быстрым шахматам
Нескольким часами ранее чемпионом среди женщин стала украинка Анна Музычук.
Василий Иванчук справа
Украинский шахматист Василий Иванчук стал чемпионом по быстрым шахматам.
Перед последним туром на чемпионате мира по быстрым шахматам в Дохе у пяти гроссмейстеров было по 10 очков.
Иванчук завершил турнир победой и по дополнительным коэффициентам его выиграл, обойдя в том числе чемпиона мира Магнуса Карлсена. Вчера Иванчук его обыграл.
В активе Иванчука 11 очков после 15-ти матчей, такое же количество очков у россиянина Александра Грищука и Карлсена, которые финишировали на втором и третьем месте, соответственно.
Напомним, несколькими часами ранее украинка Анна Музычук стала чемпионкой мира по быстрым шахматам.