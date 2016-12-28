Мирча Луческу: Россия и Украина для меня - одна и та же страна "Их разделила случайность, история".

Фото: Сергей Нужненко

Бывший тренер ФК "Шахтер" Мирча Луческу заявил, что воспринимает Россию и Украину как одну и ту же страну.

"После Донецка мне не было сложно адаптироваться. Россия и Украина для меня - одна и та же страна. Их разделила случайность, история. Но для моих сверстников это все бывший Советский Союз. Обычаи и жизнь здесь одни и те же, способ мышления идентичен, тип поведения - тоже", - заявил румын, тренирующий сейчас "Зенит", в интервью российскому телеканалу "Матч ТВ".

Напомним, что Луческу 12 лет работал с "Шахтером".

При нем "Шахтер" завоевал 22 трофея: выиграл Кубок УЕФА в 2009 году, восемь раз становился чемпионом Украины (2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), шесть раз побеждал в Кубке Украины (2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016) и добыл семь Суперкубков Украины (2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015). Восемь раз признавался лучшим тренером Украины.

При Луческу "Шахтер" провел 573 игры, из которых выиграл почти 400.