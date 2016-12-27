Украинец победил чемпиона мира по быстрым шахматам Иванчук выиграл у Магнуса Карлсена.

Украинский шахматист Василий Иванчук из Львова на чемпионате мира по быстрым шахматам победил чемпиона мира Магнуса Карлсена.

Об этом сообщают "Украинские шахматы" на своей странице в Facebook.

"Только что на чемпионате мира по быстрым шахматам (7-й тур) львовянин Василий Иванчук победил Магнуса Карлсена, а харьковчанин Антон Коробов - одного из лучших блицоров мира Леньера Домингеса", - говорится в сообщении.

Напомним, в июне харьковчанка Анна Ушенина выиграла чемпионат Европы по шахматам.