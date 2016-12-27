Защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук завершил карьеру в клубе
Он выступал в составе горняков 12 лет, в течение которых провел 239 матчей.
Защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук завершил карьеру игрока в клубе, сообщается на сайте "горняков".
Он выступал в составе горняков 12 лет, в течение которых провел 239 матчей, забил 4 мяча и стал обладателем 20 трофеев. Также на его счету более 50 матчей за сборную Украину.
Шевчук - воспитанник луцкого футболу. Карьеру начинал в "Подолье", затем провел некоторое время в запорожском "Металлурге". В 2000 году перешел в "Шахтер", с которым дебютировал Лиге чемпионов. Позже на протяжении нескольких лет играл за другие клубы - донецкий "Металлург", российский "Шинник", "Днепр".
В 2005-м вернулся в "Шахтер", где остался до конца своей карьеры. С "Шахтером" он стал семикратным чемпионом Украины, пятикратным обладателем Кубка Украины, выиграл кубок УЕФА в 2009 году.
Напомним, что раньше в декабре объявил о завершении карьеры вратарь "Динамо" Александр Шовковский.