​Защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук завершил карьеру в клубе Он выступал в составе горняков 12 лет, в течение которых провел 239 матчей.

Фото: shakhtar.com

Защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук завершил карьеру игрока в клубе, сообщается на сайте "горняков".

Он выступал в составе горняков 12 лет, в течение которых провел 239 матчей, забил 4 мяча и стал обладателем 20 трофеев. Также на его счету более 50 матчей за сборную Украину.

Шевчук - воспитанник луцкого футболу. Карьеру начинал в "Подолье", затем провел некоторое время в запорожском "Металлурге". В 2000 году перешел в "Шахтер", с которым дебютировал Лиге чемпионов. Позже на протяжении нескольких лет играл за другие клубы - донецкий "Металлург", российский "Шинник", "Днепр".

В 2005-м вернулся в "Шахтер", где остался до конца своей карьеры. С "Шахтером" он стал семикратным чемпионом Украины, пятикратным обладателем Кубка Украины, выиграл кубок УЕФА в 2009 году.

Напомним, что раньше в декабре объявил о завершении карьеры вратарь "Динамо" Александр Шовковский.