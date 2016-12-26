Селезнев перешел в турецкий "Карабюкспор" Нападающий не смог завоевать место в основе "Шахтера".

Фото: shakhtar.com

Нападающий донецкого "Шахтера" Евгений Селезнев продолжит карьеру в турецком клубе "Карабюкспор", который идет на 12-м место в местной Суперлиге.

Об этом сообщается на сайте горняков.

Селезнев является выпускником футбольной школы "Шахтера", но свои лучшие годы провел в "Днепре".

Летом 2016 года нападающий в составе сборной Украины принял участие в чемпионате Европы, а незадолго до этого стало известно о его возвращении в "Шахтер". В нынешнем сезоне Селезнев довел количество проведенных матчей за эту команду до 74, в них забил 30 голов. Вместе с "горняками" он завоевал четыре трофея.

"ФК «Шахтер» благодарит Евгения Селезнева и желает ему успехов в дальнейшей карьере, новых побед и титулов", - отмечается на сайте команды.

Евгению Селезневу 31 год.