В Санкт-Петербурге завершилось 10-летнее строительство стадиона "Зенит Арена" За это время его стоимость выросла в шесть раз.

Фото: piterarena.com

Генеральный подрядчик стадиона "Крестовский" (также известный как "Зенит Арена") в Санкт-Петербурге сообщил, что строительные работы, начатые еще в 2006 году, наконец завершены.

Об этом заявила представитель компании-подрядчика "Метрострой" Екатерина Гигиняк изданию РБК. Документы о сдаче в эксплуатацию стадиона должны быть подписаны 26 декабря.

Строительство стадиона, который летом 2017 года должен принять матчи Кубка конфедераций, а в 2018 году - матчи чемпионата мира по футболу, началось еще в 2006 году. За это время сменилось три генподрядчика, а стоимость проект возросла с 6,9 млрд руб. до 41 млрд руб (около 700 млн долларов по нынешнему курсу). При этом в целом его стоимость оценивается в сумму свыше 1 млрд долларов.

Окончательно ввести в эксплуатацию стадион планируют весной. Тогда же там пройдут первые матчи.

Напомним, в 2008 году в Украине за 1 млрд гривен построили стадион "Днепр Арена", в 2011 году - стадион "Львов Арена" за 3 млрд гривен. Стадион "Донбасс Арена" был введен в эксплуатацию в 2009 году, его стоимость оценивалась в 400 млн долларов (по тогдашнему курсу - около 3,2 млрд гривен). Реконструкция НСК "Олимпийский" к Евро-2012 года обошлась в 4,6 млрд гривен.