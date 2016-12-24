"Барселона" вместо Срны купит игрока "Валенсии" 22-летний Жоау Канселу обойдется испанскому гранду в €30 млн.

Дарио Срна Фото: uefa.com

Испанский футбольный клуб "Барселона" договорился о переходе защитника "Валенсии" Жоау Канселу. Сделка будет совершена летом, сумма трансфера составит €30 млн, сообщает Sport.es.

С "Барселоной" Канселу заключит контракт на пять лет. Каталонцы также рассматривали кандидатуру капитана "Шахтера" Дарио Срны, однако сделали выбор в пользу более молодого футболиста.

Ради перехода в "Барселону" Канселу отказался от предложений "Баварии" и "Челси". Немецкий и английский клубы были готовы купить игрока уже в январе, однако португалец попросил руководство "Валенсии" не продавать его.

Канселу начал карьеру в "Бенфике", однако за взрослую команду клуба провел только один матч. В 2014 году он был отдан в аренду "Валенсии", а в по окончании сезона 2013/2014 годов испанский клуб выкупил права на футболиста.

Всего за "Валенсию" Канселу провел 45 матчей, в которых забил один гол. В текущем сезоне португалец отыграл в 15 встречах. На его счету одна голевая передача.