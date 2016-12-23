"Динамо" продолжает "сплавлять" игроков Клуб покинул Александр Рыбка.

Фото: shakhtar.com

Голкипер Александр Рыбка больше не является игроком футбольного клуба "Динамо", поскольку истек строк его контракта с клубом. Игрок получил статус свободного агента, сообщает официальный сайт клуба.

В письме, опубликованном официальным сайтом "Динамо", президент клуба Игорь Суркис поблагодарил Рыбку за годы, проведенные в команде и пожелал удачи в будущем.

29-летний Александр Рыбка - воспитанник "Динамо". Он выступал за молодежные команды киевлян в 2004-09, после чего как свободный агент перебрался в "Оболонь", а оттуда - в "Шахтер", где и провел свои лучшие матчи, отмечает Спортарена.

В январе 2014-го "Динамо" объявило о возвращении голкипера, но завоевать место в старте Рыбке не удалось.

Интересно, что еще прошлым летом сам Рыбка говорил, что был настроен покинуть "Динамо", но клуб заявил его на текущий розыгрыш УПЛ. Александр остался, но в итоге так и не сыграл ни единого матча за команду Сергея Реброва во всех турнирах этого сезона.

Напомним, ранее в декабре "Динамо" расторгло контракт с Олегом Гусевым.

12 декабря о завершении карьеры профессионального игрока объявил вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский.