У России отобрали этап Кубка мира по конькобежному спорту Ранее Международная федерация бобслея и скелетона перенесла чемпионат мира из Сочи в немецкий Кенигзее.

Фото: EPA/UPG

Международный союз конькобежцев (ISU) перенес из России этап Кубка мира, сообщает РИА Новости.

Причиной такого решения стали рекомендации Международного олимпийского комитета, основанные на докладе комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена оприменении допинга вРоссии.

Ранее резидент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов заявил, что российские конькобежцы справятся с эмоциональным прессингом после публикации второй части доклада. Он подчеркнул, что в сборной по конькобежному спорту и шорт-треку никто не принимал допинг.

МОК в начале декабря продлил санкции, касающиеся проведения в России международных спортивных соревнований, "до дальнейшего уведомления". Ограничения были введены после доклада комиссии Макларена.

Финал Кубка мира должен был пройти в Челябинске 10-12 марта. Ранее Международная федерация бобслея и скелетона перенесла чемпионат мира из Сочи в немецкий Кенигзее.

Ранее сегодня Союз биатлонистов России отказался от этапа Кубка мира в Тюмени в марте 2017 года и юношеского Чемпионата мира 2017 года в Острове.