Союз биатлонистов России отказался от проведении этапа Кубка мира в Тюмени Также в России не будут проводить юношеский Чемпионат мира 2017 года.

Фото: EPA/UPG

Союз биатлонистов России (СБР) принял решение отказаться от этапа Кубка мира в Тюмени, который должен был состояться в марте 2017 года. Также СБР не будет проводить юношеский Чемпионат мира 2017 года в Острове.

Об этом сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Решение было принято на внеочередном заседании исполнительного комитета IBU 22 декабря.

В четверг Союз биатлонистов России сообщил IBU, что возвращает право на проведение в 2017 году юношеского и молодежного чемпионатов мира в городе Остров, а также этапа Кубка мира в Тюмени.

"Это первый важный шаг Союза биатлонистов России, чтобы показать IBU и миру спорта, что нынешняя ситуация очень серьезна. Теперь это позволит международному сообществу биатлонистов сосредоточиться на биатлоне во время этих состязаний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новые места проведения данных мероприятий будут утверждены позднее.

Также в исполкоме объявили о начале расследования в отношении СБР и 29 спортсменов, которые упомянуты во второй части доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Отмечается, что эти биатлонисты не связаны с Олимпиадой в Сочи в 2014 году. Два российских спорсмена будут временно отстранены от соревнований под эгидой IBU, однако их имена не называются.

Накануне о бойкоте этапа Кубка мира в Тюмени‍ объявили Союз биатлонистов Великобритании, Чехии и Норвегии.