Суд вернул в госбюджет 60 млн гривен, которые пытались украсть на "Охматдете" Деньги были год заморожены на счету ГП "Укрмедпроектбуд".

Печерский районный суд Киева в четверг снял арест с 59,8 млн гривен, которые были заморожены на счету госпредприятия "Укрмедпроектбуд" (балансодержатель строительства "Охматдета"), и приказал вернуть их в государственный бюджет Украины.

Об этом сообщила народный депутат Анна Гопко, опубликовав в фейсбуке копию решения суда.

Фото: facebook.com/hanna.hopko

"Это значит, что более 59 млн гривен можно будет направить на насущные потребности украинских пациентов! Это важный шаг, но до полной победы осталось еще немного - важно, чтобы деньги вернулись именно в Минздрав, а следовательно - перечислены на нужды украинских пациентов", - сообщила в свою очередь и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

История этих денег такова. ООО "Укрпрофмед", которое наравне с "Укрмедпроектбудом" выступало заказчиком работ по строительству больницы "Охматдет", заявило о существовании кредиторской задолженности перед ней в период 2011-2014 года в размере 80,9 млн грн. Актом проверки ГФС была подтверждена задолженность "Укрмедпроектбуда" перед "Укрпрофмедом" на общую сумму 78,8 млн гривен.

24 декабря 2015 года "Укрмедпроектбуд" перечислило 78,8 млн гривен на погашение долга. Однако средства на это в госбюджете предусмотрены не были, что указывает на нецелевое использование бюджетных средств. 30 декабря 2015 "Укрпрофмед" перечислил "Укрмедпроектбуду" обратно 62 млн гривен как временную возвратную беспроцентную финансовую помощь, а госпредприятие из этой суммы 59,8 млн гривен положило на счет в Проминвестбанке. В феврале 2016 года счет был арестован.

Госпредприятие "Укрмедпроектбуд" на момент совершения операции возглавляла Ирина Коваль. Она также является основателем частного "Укрпрофмед". Вскоре Коваль из "Укрмедпроектбуда" уволили и арестовали.