Военный погиб в четверг на Донбассе
Всего с начала суток зафиксирован 31 обстрел, в том числе из "Градов".
Из-за обстрелов на Донбассе в четверг погиб один украинский военнослужащий, сообщает штаб АТО. Всего с начала суток зафиксирован 31 обстрел.
На Мариупольском направлении из минометов различных калибров оккупанты вели огонь по Лебединскому, Красногоровке, Талаковке, Широкиному и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Широкиному, Новогригорьевке и Павлополю. По Широкиному вел огонь и танк. По Новотроицкому – снайпер.
На Луганском направлении по Новозвановке российско-оккупационные войска применили РСЗО БМ-21 “Град”, выпустив в сторону сил АТО 20 снарядов. Водяное и Попасную обстреляли из 82 миллиметровых минометов.
На Донецком направлении использовали 82 миллиметровые минометы, обстреливая позиции военных в районе Авдеевки. Из гранатометов различных систем – Новозвановку и Авдеевку.
Напомним, накануне суд Европейского Союза признал поставки российского оружия на Донбасс.