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Военный погиб в четверг на Донбассе

Всего с начала суток зафиксирован 31 обстрел, в том числе из "Градов".

Военный погиб в четверг на Донбассе
Фото: Макс Левін

Из-за обстрелов на Донбассе в четверг погиб один украинский военнослужащий, сообщает штаб АТО. Всего с начала суток зафиксирован 31 обстрел.

На Мариупольском направлении из минометов различных калибров оккупанты вели огонь по Лебединскому, Красногоровке, Талаковке, Широкиному и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Широкиному, Новогригорьевке и Павлополю. По Широкиному вел огонь и танк. По Новотроицкому – снайпер.

На Луганском направлении по Новозвановке российско-оккупационные войска применили РСЗО БМ-21 “Град”, выпустив в сторону сил АТО 20 снарядов. Водяное и Попасную обстреляли из 82 миллиметровых минометов.

На Донецком направлении использовали 82 миллиметровые минометы, обстреливая позиции военных в районе Авдеевки. Из гранатометов различных систем – Новозвановку и Авдеевку.

Напомним, накануне суд Европейского Союза признал поставки российского оружия на Донбасс.

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Тэги: боевые действия на востоке Украины, погибшие в АТО

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