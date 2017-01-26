Суд арестовал водителя гумконвоя Ахметова за попытку провезти в "ДНР" рации Радиостанции должны были передать боевикам.

Суд арестовал водителя одного из грузовиков с гуманитарной помощью от Рината Ахметова, который пытался провезти в "ДНР" радиостанции для боевиков.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Донецкой области.

20 января правоохранители в пункте пропуска "Новотроицкое" нашли радиостанции и составляющие к ним под прицепами грузовиков, которые двигались в колонне гуманитарного штаба "Поможем" Рината Ахметова.

"Водитель автомобиля, 36-летний житель г. Донецка, пытался перевезти указанные радиостанции на временно оккупированную территорию Донецкой области, чтобы в дальнейшем передать представителям террористической организации "ДНР", - сказано в сообщении.

Его действия квалифицированы по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (содействие террористической организации). Суд арестовал задержанного на 60 суток.

Напомним, о том, что в двух грузовиках колонны с гуманитарной помощью от Рината Ахметова правоохранители обнаружили "запрещенные для перевозки предметы", на выходных сообщила пресс-служба гуманитарного штаба "Поможем".

По неофициальной информации, под фурами гумконвоя нашли тайник с переносными и стационарными радиостанциями Verteks производства Швейцарии.