«Из ста вернулось пятеро»
«Из ста вернулось пятеро»
При обыске у Кузьмина нашли золотую лопату
При обыске у Кузьмина нашли золотую лопату
Жемчугов: «Надеюсь, у меня снова получится жить»
Жемчугов: «Надеюсь, у меня снова получится жить»
Іван Семесюк: “Суспільство вибудовує комунікацію на рівні свій-чужий”
Іван Семесюк: “Суспільство вибудовує комунікацію на рівні свій-чужий”
Эффект Трампа
Эффект Трампа
Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
Голова Держкіно: "Якщо йдеться про розвагу, українець обере не похід в кіно"
Голова Держкіно: "Якщо йдеться про розвагу, українець обере не похід в кіно"
Кому мешали ФОПы?
Кому мешали ФОПы?
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Суд арестовал водителя гумконвоя Ахметова за попытку провезти в "ДНР" рации

Радиостанции должны были передать боевикам.

Суд арестовал водителя гумконвоя Ахметова за попытку провезти в "ДНР" рации

Суд арестовал водителя одного из грузовиков с гуманитарной помощью от Рината Ахметова, который пытался провезти в "ДНР" радиостанции для боевиков.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Донецкой области.

20 января правоохранители в пункте пропуска "Новотроицкое" нашли радиостанции и составляющие к ним под прицепами грузовиков, которые двигались в колонне гуманитарного штаба "Поможем" Рината Ахметова.

"Водитель автомобиля, 36-летний житель г. Донецка, пытался перевезти указанные радиостанции на временно оккупированную территорию Донецкой области, чтобы в дальнейшем передать представителям террористической организации "ДНР", - сказано в сообщении.

Его действия квалифицированы по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (содействие террористической организации). Суд арестовал задержанного на 60 суток.

Напомним, о том, что в двух грузовиках колонны с гуманитарной помощью от Рината Ахметова правоохранители обнаружили "запрещенные для перевозки предметы", на выходных сообщила пресс-служба гуманитарного штаба "Поможем".

По неофициальной информации, под фурами гумконвоя нашли тайник с переносными и стационарными радиостанциями Verteks производства Швейцарии.

Новости по теме:

Тэги: гуманитарная помощь, Ринат Ахметов, боевые действия на востоке Украины, ДНР

Читайте в разделе