Трехсторонняя контактная группа провела видеоконференцию Основное внимание было уделено работе Донецкой фильтровальной станции.

Леонид Кучма, представитель Украины в контактной группе Фото: EPA/UPG

Трехсторонняя контактная группа, которая занимается вопросами мирного урегулирования на Донбассе, провела видеоконференцию в четверг.

Об этом сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы, который представляет Украину на переговорах, Дарья Олифер.

"Основное внимание было уделено бесперебойной работе Донецкой фильтровальной станции. Из-за обстрелов ряд населенных пунктов могут остаться без воды, что может привести к гуманитарной катастрофе. При этом украинская сторона обратила внимание на тот факт, что безопасность - основная составляющая Минского процесса. Минские соглашения должны быть выполнены в полном объеме. В том числе должна быть соблюдена линия разграничения, установленная Меморандумом от 19 сентября 2014 года. Восстановление этой линии – один из главных компонентов безопасности в регионе", - сообщила он в фейсбуке.

Напомним, что 16 января в Минске состоялось первое в этом году заседание Контактной группы.