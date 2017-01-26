Прокуратура завела дело из-за блокирования железной дороги в Луганской области Нардепам и ветеранам АТО грозит уголовная ответственность.

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Прокуратура возбудила уголовное производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области на линии разграничения, где бывшие бойцы АТО и народные депутаты поводят акцию протеста.

"Сведения по данному факту внесены в ЕРДР с предварительной квалификацией ч. 1 ст. 279 Уголовного кодекса Украины, это блокирование транспортных коммуникаций путем устройства препятствий, которое нарушило нормальную работу транспорта. Наказание предусматривает штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов или исправительные работы до 2 лет, или арест до 6 месяцев, или ограничение свободы до 3 лет", - сказала спикер прокуратуры Луганской области Анна Зыкова в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Зыковой, на 41-км перегона пребывают около 55 человек в камуфлированной одежде, среди которых народные депутаты Семен Семенченко, Тарас Пастух и Владимир Парасюк. Они разместили на железнодорожном пути три деревянных "ежа" и заблокировали грузы, которые перемещались на неподконтрольную украинской власти территорию Луганской области.

Напомним, 25 января ветераны АТО заблокировали железную дорогу "Луганск-Лисичанск-Попасная" на участке Горское-Золотое для пресечения торговли с незаконными вооруженными формированиями.

В конце декабря ряд бывших и действующих бойцов АТО, связанных с батальонами "Донбасс" и "Айдар", объявили, что запустят мобильные группы и установят блокпосты для блокирования работы нелегальных торговых маршрутов с неподконтрольной частью Донбасса. Цель блокады - заставить "ДНР" и "ЛНР" отпустить пленных.