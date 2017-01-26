Украинский математик получила престижную премию Салема
Марина Вязовская "решила задачу, над которой ученые работали несколько веков".
Украинский математик Марина Вязовская получила престижную премию Салема, которой награждают молодых ученых за выдающиеся достижения в сфере научных интересов Рафаэля Салема, по имени которого она названа.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
"В 2016 году Вязовская решила задачу, над которой ученые работали несколько веков: упаковки шаров в 8-мерном пространстве и, в соавторстве, - в 24-мерном. Иначе говоря, ученый нашла решение упаковки шаров в эвклидовом пространстве. Ранее задачу упаковки шаров была решена лишь для пространств с тремя и менее измерениями", - говорится в сообщении.
Вязовская закончила Киевский лицей естественных наук №145 и механико-математический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2010 году защитила кандидатскую диссертацию в Институте математики НАН Украины на тему "Неровности для полиномов и рациональных функций и квадратурные формулы сфере", а в 2013 году получила степень доктора естественных наук в Боннском университете, защитив диссертацию "Модулярные функции и особые циклы".