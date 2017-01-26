Украинский математик получила престижную премию Салема Марина Вязовская "решила задачу, над которой ученые работали несколько веков".

​Марина Вязовская Фото: mon.gov.ua

Украинский математик Марина Вязовская получила престижную премию Салема, которой награждают молодых ученых за выдающиеся достижения в сфере научных интересов Рафаэля Салема, по имени которого она названа.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"В 2016 году Вязовская решила задачу, над которой ученые работали несколько веков: упаковки шаров в 8-мерном пространстве и, в соавторстве, - в 24-мерном. Иначе говоря, ученый нашла решение упаковки шаров в эвклидовом пространстве. Ранее задачу упаковки шаров была решена лишь для пространств с тремя и менее измерениями", - говорится в сообщении.

Вязовская закончила Киевский лицей естественных наук №145 и механико-математический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2010 году защитила кандидатскую диссертацию в Институте математики НАН Украины на тему "Неровности для полиномов и рациональных функций и квадратурные формулы сфере", а в 2013 году получила степень доктора естественных наук в Боннском университете, защитив диссертацию "Модулярные функции и особые циклы".