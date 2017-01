СТБ закрывает шоу "Танцуют все!" Программа выходила в эфир девять лет.

Фото: wikimedia.org

Телеканал СТБ закрывает талант-шоу "Танцуют все!" после девяти сезонов.

Об этом пишет "Телекритика".

"Мы благодарны команде «Танцюють всі!» и членам жюри за отдачу и профессионализм, с которыми они трудились над этим сложнейшим, но очень красивым шоу. За девять лет коллеги открыли невероятное количество талантливейших хореографов и танцовщиков; сумели изменить лицо современной украинской хореографии и влюбить в нее украинцев, создав танцевальную моду в нашей стране. Вместе с проектом выросло новое поколение, для которого танцы стали смыслом жизни и даже профессией. Также мы благодарны нашим бессменным ведущим Лилии Ребрик и Дмитрию Танковичу, отдавшим шоу «Танцюють всі!» частичку своей души", - прокомментировал решение генеральный директор телеканала СТБ Владимир Бородянский.

Первый сезон шоу "Танцуют все!" стартовал в эфире СТБ 12 сентября 2008 года. Это адаптированая версия американского шоу So You Think You Can Dance.

Победителями украинского проекта стали: Александр Останин (1 сезон), Наталья Лигай (2 сезон), Александр Геращенко (3 сезон), Василий Козарь (4 сезон), Ильдар Тагиров (5 сезон), Владимир Раков (6 сезон), Даниель Сибилли (7 сезон), Ильдар Гайнутдинов (8 сезон), Михай Унгуряну (9 сезон).

Напомним, что СТБ также прекратил показывать российскую версию шоу "Битва экстрасенсов" после того, как в одном из эфиров принял участие российский военный, воевавший на Донбассе.