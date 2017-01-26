Украина призвала Германию и Францию усилить давление на РФ "Нормандская четверка" должна заставить Россию выполнить условия "Минска-2".

Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца

Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество усилить давление на Россию для выполнения ею "минских договоренностей".

Об этом на брифинге сообщила спикер МИДа Марьяна Беца. Она отметила, что Россия систематически нарушает Минские договоренности, в том числе режим прекращения огня на Донбассе.

"Призываем международных партнеров, в частности по "нормандской четверке" (Германия, Франция), усилить давление на Россию с требованием выполнить "минские договоренности"... Прекращение огня на один день не означает обеспечение безопастностных условий на территории Донбасса", - сказала Беца.

Спикер МИДа подчеркнула, что ситуация на Донбассе остается напряженной, боевики незаконных вооруженных формирований продолжают систематически обстреливать украинские войска, а Россия продолжает поставку топлива и боеприпасов через участок украинско-российской границы, неподконтрольный Украине.

Беца отметила, что Россия постоянно демонстрирует нежелание и неготовность к содействию в деэскалации конфликта на Донбассе.

Напомним, что 25 января боевики 48 раз обстреляли позиции военных в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе на всех направлениях. В результате один военнослужащий ранен и двое травмированы. Боевики использовали не только минометы, но и тяжелую и реактивную артиллерию.