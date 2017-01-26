Начальник управления экологии Житомирской ОГА задержан за взятку "Это такой интересный кадр. Молодая такая «поросль», но не совсем правильная".

Сотрудники СБУ и прокуратуры 25 января задержали начальника управления экологии и природных ресурсов Житомирской ОГА Вадима Войцешука по подозрению в получении взятки.

Об этом сообщается на сайте областной администрации.

Фото: zhit.gp.gov.ua

Чиновник систематически требовал деньги у местных предпринимателей, которые занимаются переработкой древесины. Его посредник был задержан во время получения 2500 долларов у одного из бизнесменов, а самого чиновника задержали в другом районе города.

Против Войцешука возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса - получение взятки. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Фото: ssu.gov.ua

Глава Житомирской ОГА Игорь Гундич заявил, что Войцешук будет уволен с занимаемой должности 27 января.

"Вадим Валерьевич - это такой интересный кадр. Молодая такая «поросль», как я это называю, но не совсем правильная. Я когда пришел на должность, то первый, с кем я провел разговор, что я не вижу его в команде, это был как раз Войцешук Вадим Валерьевич. После этого Вадим Валерьевич начал ходить по больничным, из одной больницы в другую переходить в течение двух месяцев. Но потом все-таки пришел и 14 декабря написал заявление на увольнение. Он написал заявление и попросился в отпуск, для того, чтобы найти себе работу. Отпуск у него заканчивается завтра", - цитирует Гундича местное издание "Житомир.info".

Губернатор также подтвердил, что до него доходили слухи о взяточничестве со стороны Войцешука.

"Очень много разного рода слухов. А я всегда говорю, что дыма без огня не бывает. Очень много мне поступало информации, что он пытался перевести какое-то решение вопроса на коммерческую основу. Поэтому я сразу сказал, что ты со мной работать не будешь... В управлении экологии очень много вопросов, там и согласования на выбросы, там и разрешения разные, то есть там очень много вопросов разрешительного характера", - сказал Гундич.