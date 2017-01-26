В пятницу в Киеве до -3 градусов Утром и днем в столице обещают снег.

Фото: Макс Требухов

В пятницу, 27 января, в Киеве облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, утром и днем снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12...-14 градусов, днем -1...-3 градуса.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11...-18 градусов, днем 0...-5 градусов.

В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью -17...-22 градуса, днем 0...-5 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, утром и днем снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11...-17 градусов, в Сумской области до -20 градусов, днем 0...-8 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11...-16 градусов, местами -18...-22 градуса, днем -2...-10 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -18...-24 градуса, днем -7...-12 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -11...-16 градусов, днем 0...-6 градусов, в Запорожской области ночью до -20 градусов, днем до -10 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9...-14 градусов, днем -2...-7 градусов.