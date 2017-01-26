В Украине могут на 25 лет запретить охоту на лося Экологи просят принять меры для сохранения и восстановления численности животных.

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В Украине планируется запретить охоту на лося в течение 25 лет для спасения его популяции.

Об этом сообщается на сайте Министерства экологии и природных ресурсов.

В частности, планируется разработать соответствующий нормативно-правовой акт, провести научные исследования состояния популяции лося, и принять меры для сохранения и восстановления его численности.

Инициаторами обсуждения этой тематики стали народный депутат Игорь Луценко, представители профильных научных учреждений, общественных организаций.

Популяция лосей в Украине за годы независимости сократилась в несколько раз и сейчас насчитывает 2-6 тысяч особей. В ряде областей эти животные исчезли полностью. Несмотря на это, лоси не включены в Красную книгу.

Напомним, в 2015 году Минэкологии повысило штрафы за браконьерство. Так, например, такса возмещения за лося теперь будет составлять 75 тыс. грн, оленя - 50 тыс. грн, дикого кабана - 33 тыс. грн, столько же за косулю, лань, муфлона; за бобра и барсука - по 8 тыс. грн, за белку - 1 тыс. грн и т.д.