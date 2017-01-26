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Киевлянин инсценировал собственное ограбление на 200 тыс. гривен

Мужчина вернул деньги владельцу и признал свою вину.

Киевлянин инсценировал собственное ограбление на 200 тыс. гривен
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве полицейские разоблачили мужчину, который инсценировал собственное ограбление.

Об этом сообщается на сайте столичного управления Нацполиции.

Правоохранителям поступило сообщение о том, что неизвестные лица на темном автомобиле "подрезали" машину киевлянина и, угрожая оружием, отобрали у него пакет с деньгами. На месте происшествия 27-летний водитель Daewoo Lanos рассказал, что сам является перевозчиком, а 39-летний киевлянин, который постоянно пользуется его услугами  попросил доставить пакет знакомой женщине.

Мужчина рассказал, что по дороге его обогнал автомобиль Mercedes-Benz и перегородил ему дорогу. Из авто вышел человек в камуфляжной одежде с капюшоном и медицинской маске на лице и направил на него пистолет. После этого нападавший сделал выстрел, разбил стекло, забрал из машины сверток и скрылся.

Владелец пакета рассказал, в нем находилось 207 тысяч гривен, которые он должен был передать в качестве задатка для покупки недвижимости.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 187 (разбой). Однако, в ходе следственных действий было установлено, что потерпевший сам инсценировал разбойное нападение.

"Мужчина заранее спланировал «сообщение о преступлении», привлек «актеров», поэтому самого правонарушения на самом деле не было. Эти данные также подтверждаются изъятой видеозаписью с камер видеонаблюдения. На них зафиксированы маневры «Daewoo Lanos» и немецкого авто, а также факт общения соучастников", - сообщили в полиции.

Поняв, что его разоблачили, 27-летний мужчина вернул деньги владельцу и признал свою вину. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, в Киеве вооруженный мужчина ограбил почтовое отделение на 3 тыс. гривен

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Тэги: Киев, кражи и ограбления

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