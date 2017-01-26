Украина получила 3 млрд гривен военной помощи за три года В Минобороны не могут предоставить всю информацию о зарубежной помощи, поскольку она является конфиденциальной.

Фото: EPA/UPG

В течение 2014-2016 годов Вооруженные Силы Украины получили от различных стран мира материально-технической и гуманитарной помощи на сумму около 3 млрд гривен.

Об этом сообщило Министерство обороны на запрос издания "Тиждень.UA".

В частности, от США поступила лазерная система имитации тактических действий MILES, медицинское оборудование, аптечки, оборудование для разминирования, приборы ночного видения и тепловизоры, бронежилеты и кевларовые шлемы, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, автомобили повышенной проходимости типа HMMWV, индивидуальное снаряжение и обмундирование.

Канада предоставила оборудование для разминирования, приборы ночного видения, бронежилеты и кевларовые шлемы, индивидуальное снаряжение и обмундирование.

От Польши также поступило медицинское оборудование, снаряжение и обмундирование.

Великобритания передала аптечки, приборы ночного видения, тепловизоры, бронежилеты, кевларовые шлемы, ноутбуки, снаряжение и обмундирование.Австралия предоставила обмундирование, Китай - оборудование, Турция - оборудование, снаряжение и обмундирование, Словакия - электрогенераторы, оборудование, снаряжение и обмундирование, Франция - бронежилеты и оборудование, Нидерланды - электрогенераторы, снаряжение и обмундирование, Испания - бронежилеты и кевларовые шлемы, Чехия и Албания - снаряжение и обмундирование, Литва - оборудование, обмундирование, Норвегия, Латвия, Дания, Япония - оборудование.

В Минобороны уточнили, что не могут предоставить всю информацию о зарубежной помощи Украине, поскольку она является конфиденциальной.

Напомним, в декабре прошлого года Конгресс США утвердил оборонный бюджет с $350 млн военной помощи для Украины.