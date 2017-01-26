Обвинение запросило для генерала Назарова 8 лет тюрьмы Также с военного требуют взыскать 28 млн гривен штрафа.

Виктор Назаров Фото: www.segodnya.ua

В Павлоградском суде Днепропетровской области продолжается заседание по делу генерал-майора ВСУ Виктора Назарова, обвиняемого в служебной халатности, повлекшей крушение самолета Ил-76 над аэродромом в Луганске в 2014 году.

Об этом сообщает УНН.

В четверг, 26 января, стало известно, что прокурор требует для обвиняемого восемь лет лишения свободы, а также взыскать штраф в размере более чем 28 млн гривен (такая, по его словам, стоимость самолета Ил-76).

Напомним, что Назарова судят за катастрофу военного самолета. 14 июня 2014 года боевики в Луганске сбили самолет Ил-76. В результате катастрофы погибли девять членов экипажа и 40 военнослужащих. В деле заявлено около 60 пострадавших.

Военная прокуратура сообщила Назарову о подозрении. Прокуратура утверждает, что генерал не принял во внимание информацию СБУ об угрозе сбития самолета и разрешил проведение спецоперации по доставке роты военных в Луганский аэропорт.