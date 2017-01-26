Возле Славяносербска на территории ОРЛО подорвался автомобиль, погиб гражданский Украина отвергла обвинения в причастности к случившемуся.

В среду, 25 января, неподалеку от поселка Славяносербск на территории, которая контролируется боевиками "ЛНР", подорвался автомобиль ВАЗ 2121.

Боевики заявили, что машина была уничтожена украинскими военными из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), но пресс-офицер сектора "Луганск" Дмитрий Завтонов опровергает эту информацию. "Боевиками было заявлено, что украинские военные из противотанкового ракетного комплекса совершили попадание в гражданский автомобиль. Эта информация была проверена, нашими военными ПТРК не применялись", - сообщил Завтонов телеканалу 112.

По данным Liga.net, в машине находились четверо пассажиров. Троих забрали в больницу, один умер.

Напомним, что 25 января боевики 48 раз обстреляли позиции военных в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе на всех направлениях. В результате один военнослужащий ранен и двое травмированы.