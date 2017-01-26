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Еще один кандидат отказался от конкурса на должность главы Нацполиции

Руководитель полиции Черниговской области решил продолжить работу со своим коллективом.

Еще один кандидат отказался от конкурса на должность главы Нацполиции
Эдуард Алехин
Фото: Пресс-служба МВД

Руководитель областного управления Национальной полиции в Черниговской области Эдуард Алехин снял свою кандидатуру с конкурса на должность главы Нацполиции.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.

"Учитывая резонанс, который вызвало мое решение снять свою кандидатуру с конкурса на Главу Национальной полиции, хочу кратко пояснить мотивацию своего поступка. Мотив простой: взвесив все за и против решил, что все-таки должен остаться на Черниговщине. Именно здесь я начинал свою правоохранительную карьеру, здесь прошел все её ступени, рос как профессионал, хорошо изучил особенности региона и присущие ему проблемы", - написал Алехин.

Он также отметил, что имеет четкое видение путей улучшения ситуации, и хотел бы продолжать эту работу именно вместе со своим коллективом.

"Думаю, что именно на своем нынешнем посту руководителя полиции Черниговской области я способен принести максимальную пользу обществу и региону", - добавил Алехин.

Напомним, предыдущий руководитель Нацполиции Хатия Деканоидзе подала в отставку 14 ноября 2016 года. После этого глава МВД Арсен Аваков поручил исполнять обязанности руководителя НПУ ее первому заместителю Вадиму Трояну.

На днях Троян, а также начальник полиции Киева Андрей Крищенко также отказались от участия в конкурсе.

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Тэги: Черниговская область, Национальная полиция

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