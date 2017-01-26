Украинец пытался вывезти тушу мяса в Россию на санках Мужчину задержали пограничники.

Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники задержали в Луганской области местного жителя, который пытался незаконно пересечь границу с Россией.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Отмечается, что мужчина также пытался провезти на санках тушу мяса.

"Сегодня на рассвете пограничный наряд отдела «Красная Таловка» Луганского отряда перехватил нарушителя за несколько метров от государственной границы, неподалеку н.п. Золотаревка. Мужчина направлялся не с пустыми руками, а тянул на санях тушу мяса", - говорится в сообщении.

Пограничники задержали мужчину и составили в отношении него админпротокол.

Напомним, в декабре прошлого года силовики раскрыли крупную схему контрабанды продуктов в ОРДЛО.