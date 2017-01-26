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ГлавнаяОбществоПроисшествия

​В Днепре из автомата расстреляли бизнесмена, его охранники ранены

У погибшего отобрали сумку с крупной суммой денег.

В среду вечером в Днепре неизвестные лица на автомобиле ВАЗ выпустили более 30 пуль из автомата по машине местной охранной фирмы, после чего скрылись.

Как сообщила полиция Днепропетровской области, в результате нападения два охранника получили тяжелые телесные повреждения, а их клиент - частный предприниматель - погиб. Раненых доставили в больницу, где им была оказана медицинская помощь. В настоящее время их состояние стабильное.

Фото: dp.npu.gov.ua

Фото: dp.npu.gov.ua

Было установлено, что нападавшие забрали сумку с крупной суммой денег, которая принадлежала погибшему. Ранее на него уже совершалось разбойное нападение, поэтому в течение двух лет он пользовался услугами данной охранной фирмы, сотрудники которой каждый день сопровождали его до места работы и места жительства.

По данному факту начато производство согласно ст.115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

Перестрелка произошла в районе проспекта Гагарина и улицы Лазаряна.

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Тэги: Днепр (город), убийство

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