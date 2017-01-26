Фигуранта дела Гречковского заподозрили в имитации психического заболевания Чиновник Минюста начал утверждать, что оболгал подозреваемого в вымогательстве члена ВСЮ.

Павел Гречковский Фото: http://obozrevatel.com

Генеральная прокуратура подозревает арбитражного управляющего Министерства юстиции, который вместе с членом Высшего совета юстиции Павлом Гречковским вымогал 500 тыс. долларов взятки, в имитации психического заболевания.

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

Отмечается, что на стадии завершения досудебного расследования - когда защите предоставили доступ к материалам, посредник "неожиданно был госпитализирован в Житомирскую психиатрическую больницу № 1 с неопределенным диагнозом".

После этого соратник Гречковского начал "кочевать" из одного медучреждения в другое и утверждает, что якобы оговорил последнего из-за болезненного состояния, связанного с расстройствами психики.

В настоящее время ему назначили амбулаторную комплексную судебно-психиатрическую экспертизу.

"С учетом материалов уголовного производства и фактического состояния дел Генпрокуратура приходит к выводу, что такое процессуальное поведение стороны защиты вызвано незаконным влиянием одного подозреваемого на другого, и является ничем иным как попыткой избежать ими уголовной ответственности", - говорится в сообщении ГПУ.

Напомним, в сентябре прошлого года ГПУ сообщила, что Гречковский пытался получить $500 тыс. взятки за принятие судом решения, выгодного субъекту хозяйствования.

Позже адвокат Гречковского заявил, что его подзащитный уведомлен о подозрении в покушении на мошенничество, а не в получении неправомерной выгоды. 24 сентября Гречковский внес за себя 3,85 млн гривен залога, которые, по его словам, он одолжил.